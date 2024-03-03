Бутман заявил, что джазовые оркестры в РФ остро нуждаются в трубачах и тромбонистах

Музыкантов этих профессий очень сложно найти, отметил саксофонист

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Молодежь в России стремится к обучению игре на джазовых инструментах, но немногие хотят стать трубачами и тромбонистами, именно этих музыкантов очень трудно найти. Об этом рассказал саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман на брифинге на Всемирном фестивале молодежи.

"Тенденции очень хорошие, молодежь стремится, но есть проблемы инструментальные. Очень немного молодежи выбирает своей профессией исполнение на таких духовых инструментах, как труба, тромбон. <…> Музыкантов этих профессий очень сложно найти", - сказал он.

При этом, как отметил Бутман, очень многие хотят научиться игре на саксофоне, гитаре, барабане. Большой конкурс на вокальное отделение. По его словам, молодых людей привлекает в джазовом искусстве в том числе возможность достигнуть успеха в юном возрасте.

Говоря о Всемирном фестивале молодежи, музыкант отметил, что джаз является одним из лучших проводников созидания. "Очень радостно видеть людей со всех уголков нашего мира, которые приехали пообщаться, познакомиться и создать новые очаги дружбы, понимания. И джаз в этом плане - один из лучших проводников созидания, потому что мы, когда импровизируем, говорим на одном языке, каждый со своим акцентом. Но самое главное, что каждый говорит о дружбе, мире, любви, счастье", - заметил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.