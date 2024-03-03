В Москве проведут вторую школу кинокритики

Московский международный кинофестиваль состоится с 17 по 27 апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Проект "Школа критики" совместно с Московским международным кинофестивалем (ММКФ) организует обучение основам кинокритики с 17 по 27 апреля, участие бесплатное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе школы.

"С 17 по 27 апреля 2024 года проект "Школа критики" совместно с Московским международным кинофестивалем проведет школу кинокритики в Переделкино и Москве при поддержке телеканала "Кино ТВ" и Фонда Кино", - говорится в сообщении.

Как отметил советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой, вторая школа кинокритики будет проходить в новом месте и в новом формате. Количество участников уменьшится вдвое: в 2023 году их было 27, в 2024 году - 15. Вместе с тем продолжительность курса увеличится с 5 до 10 дней, пояснил Толстой.

"Связано это с тем, что школа в этот раз станет лабораторией практической киножурналистики, прямо нацеленной на освещение основных событий ММКФ. Первые два дня до открытия кинофестиваля - установочные, во время которых опытные наставники сориентируют молодых критиков и объяснят стоящие перед ними задачи. Затем неделя непосредственной работы на фестивале, просмотр конкурсных программ и моментальное рецензирование увиденного, встречи и общение с создателями фильмов. И заключительный день работы - подведение итогов и профессиональный разбор написанных текстов", - приводит комментарий Толстого пресс-служба.

Практическую работу в школе проведут московские кинокритики и кинообозреватели. Участникам обеспечат эксклюзивный доступ ко всем кинопоказам фестиваля, прямой доступ ко всем спикерам и возможность публиковаться в онлайн-режиме на радио, телевидении и интернет-порталах, которые являются партнерами проекта "Школы критики".

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, по результатам конкурса организаторы выберут 15 участников школы. Для участия в школе критики необходимо подать заявку - до 10 марта. Результаты объявят не позднее 1 апреля. Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму. Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт во время проведения школы. Участники должны быть старше 18 лет, пояснили в пресс-службе.