В Красноярском крае состоится всероссийский фестиваль мультфильмов

Мероприятие пройдет с 22 по 31 марта 2024 года

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Большой фестиваль мультфильмов пройдет в городах Красноярского края с 22 по 31 марта. На фестивале покажут работы победителей международных и национальных конкурсов в пяти программах, сообщили ТАСС организаторы.

"Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Красноярском крае с 22 по 31 марта. С 22 марта бесплатные фестивальные показы начнутся в городах и поселках Красноярского края. <...> А уже с 29 по 31 марта фестиваль представит программы в красноярском Доме кино", - сообщили организаторы.

В рамках фестиваля будет показано пять программ, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. "В составе сборников лауреаты различных фестивалей и работы молодых режиссеров-аниматоров", - пояснили организаторы фестиваля.

Большой фестиваль мультфильмов - это ежегодный самый крупный смотр международной анимации в России. Фестиваль традиционно стартует в Москве, а затем отправляется по городам России. В рамках фестиваля проходят встречи и мастер-классы с известными режиссерами.