В Якутии ко Дню народного мастера представили панно по картине художника Осипова

В работе над изображением участвовали около 15 человек

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Панно, выполненное в различных техниках по картине "Мунха - праздник подледного лова карасей" (1985) якутского художника Афанасия Осипова, представили в Доме дружбы народов в Якутске, передает корреспондент ТАСС. Панно стоит в центре одного из выставочных залов на первом этаже.

"Панно называется "Мунха". В прошлом 2023 году академику, художнику, нашему земляку Афанасию Николаевичу Осипову исполнилось 95 лет [со дня рождения]. В связи с этим наши мастерицы создали прекрасное панно по картине Афанасия Николаевича, <...> создали точь-в-точь копию. Это подарок нашему улусу (району)", - рассказала ТАСС художественный руководитель Дома Олонхо - центра духовности в Горном районе Анастасия Васильева. Массовая презентация панно состоялась впервые.

Размер панно составляет 1,85 м на 1,9 м. Всего в работе над панно приняли участие около 15 человек. Она добавила, что в центре работает творческое объединение народных умельцев, где насчитывается 60 участников - любителей шитья, 16 из них являются народными мастерами Якутии, 25 - мастерами народных художественных промыслов региона. "На шитье ушло почти два месяца, <...> была очень сложная работа, потому что здесь присутствует очень много техники, - отметила она. - Но в срок успели - закончили ровно 28 февраля - в день рождения Афанасия Николаевича Осипова". Как добавила Васильева, панно украсит Дом Олонхо в Горном районе.

Картина сшита с привлечением разных техник и направлений - присутствует конский волос, применялись валяние, техника аппликации, а также традиционное лоскутное шитье (кыбытык тигии). Основным материалом выступило сукно, также использовались куски ткани, натуральная шерсть, меха ондатры, соболя, норки. На картине изображено около 100 человек: она поделилась историей картины - народный художник присутствовал на подледной рыбалке в селе Ерт Горного района, что и повлияло в целом на картину и ее сюжет.

Мунха - традиционная в Якутии рыбалка неводом, где привлекается большое количество людей - и детей, и взрослых. Как правило, жители воспринимают мунха как массовое торжество, уловом делятся со всеми односельчанами.

Афанасий Осипов (1928-2017) - якутский живописец, народный художник СССР. Его работы отличаются глубиной разработки жизненных проблем, новым осмыслением средств живописи на реалистической основе. Развитие живописи в Якутии тесно связывают с творчеством Осипова.

Празднование Дня народного мастера

Презентация панно состоялась в ходе XIV республиканской выставки-ярмарки "Якутия мастеровая", которая открылась в понедельник ко Дню народного мастера Республики Саха (Якутия). Мероприятия приурочены также к Году семьи в РФ и и Году детства в Якутии. На выставке представили свои работы мастера и объединения различных районов Якутии, включая арктические. Выставка не только демонстрирует достижения умельцев и мастеров, но и выступает площадкой для обмена опытом.

На открытии принимают участие более 600 мастеров из 27 муниципальных образований Якутии, а также Якутска, привлечены учебные организации, союзы мастеров и общественные объединения. "Выставка уже стала брендовым мероприятием нашей республики, мастера готовятся [к ней] заранее, - сообщила ТАСС директор национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов "Симэх" Яна Игнатьева. - [Ожидаем] хорошие, качественные работы по всем видам прикладного искусства. Если посмотреть, то с каждым годом у нас улучшаются качество работы, исполнительское мастерство и, конечно, это все весенний подарок якутянам".

Представлены изделия из конского волосы, бересты, дерева, а также женские украшения, якутские ножи, комплекты традиционной женской и мужской одежды и предметов быта, созданные по древней технике шитья. Впервые проходит республиканский конкурс семейных династий мастеров, где принимают участие восемь семей из районов Якутии.

"Нас радует, что здесь присутствуют и старшее, и среднее, и молодое поколения", - сказал журналистам министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев. День народного мастера отмечается в Якутии 5 марта с 2012 года, дату учредили для сохранения, возрождения и развития традиционного народного прикладного искусства народов республики.