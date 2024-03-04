Строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Москве завершат в 2025 году

Храм на 1,3 тыс. прихожан выполнен в традициях древнерусского зодчества второй половины ХII века

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы возводят на Березовой аллее в районе Останкино Северо-Восточного административного округа столицы. Работы планируется завершить в следующем году, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На объекте выполнены строительно-монтажные работы, завершаются работы по фасаду, устройству кровли и прокладке инженерных коммуникаций, ведется внутренняя отделка помещений, монтаж слаботочных систем. Ввод храма в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что храм на 1,3 тыс. прихожан выполнен в традициях древнерусского зодчества второй половины ХII века. Он включает в себя верхний и нижний храмы, с антресольным уровнем для хоров. В центре архитектурного ансамбля - пятиглавый трехапсидный храм с центральным и боковыми притворами, в двух малых барабанах размещаются звонницы, декоративные элементы фасада выполнены из фигурного кирпича. В боковых притворах располагаются приходские и технические помещения.

Глава департамента также отметил, что работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится ведомством с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр города Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент при участии департамента в рамках программы строительства храмовых комплексов на территории столицы введено в эксплуатацию 106 объектов, в том числе 11 - на территории Северо-Восточного административного округа.