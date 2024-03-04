Орбакайте примет участие в концерте 7 марта в Кремлевском дворце

При этом певицы нет среди заявленных участников на сайте площадки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте примет участие в концерте "Будьте счастливы всегда!", который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

"Да, Кристина Орбакайте будет", - сказала собеседница агентства.

При этом на сайте площадки певицы нет среди заявленных участников.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков попросил организаторов отменить концерты Кристины Орбакайте, поскольку против них выступили местные общественные организации. Концерт певицы, который должен был состояться 19 марта, в итоге был отменен. 5 февраля выступления Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. После обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки. Концерты Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты.