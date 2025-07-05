На сцене Театра Ермоловой пройдет мировая премьера спектакля "Пенелопа"

Показы пройдут 6 и 7 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова и Государственный театр "Амазгаин" имени С. Саркисяна (Армения) представляют мировую премьеру постановки "Пенелопа". Показы пройдут 6 и 7 июля на Основной сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Автор пьесы и режиссер - Симон Абкарян, известный французский актер, режиссер и драматург армянского происхождения. С 1985-го он был в труппе "Театр дю Солей" Ариан Мнушкин. Участвовал в театральных проектах Питера Брука, Саймона Макберни, ставил спектакли в Театре Шайо и в "Буфф дю Нор". Лауреат премии "Мольер" - высшей театральной награды Франции", - сказала собеседница агентства, добавив, что над музыкальным оформлением спектакля работает Татьяна Бурель.

Главную роль в "Пенелопе" исполняет художественный руководитель театра "Амазгаин" заслуженная артистка Армении Нарине Григорян. Как рассказывала актриса на пресс-конференции в ТАСС, постановка станет переосмыслением гомеровской "Одиссеи" со смещением акцента с самого Одиссея на его жену - Пенелопу. Тогда она отметила, что в основе проекта лежит личная история режиссера: его мать многие годы ждала возвращения мужа с войны в Ливане.

"Я по-настоящему полюбила свою героиню. Ведь Пенелопа хранит верность не только мужу, но самой себе, тем нравственным ценностям, которые и составляют основу человеческого бытия. И мне кажется, что наш проект, объединивший артистов Армении, России и Франции лишний раз доказывает: театр и культура всегда остаются планетой любви, взаимопонимания и гуманизма", - приводят организаторы фестиваля слова Григорян.

В "Пенелопе" заняты Нарек Багдасарян, Варшам Геворгян, Алла Саакян, Татев Овакимян, Андраник Микаелян, Милена Казарян. В спектакле также примут участие рок-группа "Ванакан", бэнд и хор театра "Амазгаин". "Согласно канону классицизма, все события постановки происходят в один день - субботу. Герои "Пенелопы" отстаивают свою правду, ждут воскресенья и духовного воскресения", - заключили в пресс-службе.