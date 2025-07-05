Нотр-Дам после реставрации посетили более 6 млн человек

В среднем это 35 тыс. посетителей в день, сообщил еженедельник La Tribune Dimanche

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Более 6 млн человек посетили собор Парижской Богоматери с момента его открытия после реставрации в декабре 2024 года. Такие данные привел 5 июля еженедельник La Tribune Dimanche.

В период с 16 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года собор посетили 6,02 млн человек, или в среднем 35 тыс. в день.

Если такая активность сохранится во втором полугодии, то за 2025 год общее число посетителей может приблизиться к 12 млн. В этом случае Нотр-Дам опередит базилику Сакре-Кёр в парижском квартале Монмартр (9 млн посетителей в 2024 году), Лувр (8,7 млн), Версальский дворец (8,4 млн) и Эйфелеву башню (6,3 млн).

"Нотр-Дам сегодня - это самый посещаемый памятник Франции", - приводит издание слова его настоятеля Оливье Рибадо Дюма. По его данным, до пожара собор посещали в среднем 11 млн человек в год. Рибадо Дюма подчеркнул, что сейчас "каждый месяц число посетителей увеличивается на 1 тыс. в день".

Газета также сообщила, что в июне у основания шпиля собора установили одну из 16 восстановленных статуй. 20 сентября для посетителей откроются башни.

Нотр-Дам открылся после пяти лет реставрации 7 декабря 2024 года. На его восстановление в разных странах мира пожертвовали 846 млн евро. По словам главы государственного учреждения Reb tir Notre-Dame de Paris ("Восстановить Нотр-Дам") Филиппа Жоста, из этих средств "осталось около 140 млн евро". "Чтобы полностью завершить реставрацию, нам нужно как минимум еще столько же", - приводит газета его слова. Для этого будет объявлен новый сбор пожертвований.

Пожар в Нотр-Даме

Возгорание в соборе произошло 15 апреля 2019 года в районе шпиля, причины не установлены до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился отреставрировать собор за пять лет. В церемонии торжественного открытия Нотр-Дама 7 декабря 2024 года после реставрации приняли участие иностранные лидеры. Завершение всех восстановительных работ намечено на период с 2029 по 2030 год.