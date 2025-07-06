ТНТ покажет сразу две серии нового реалити "Большой куш. Бангкок"

В распоряжении участников проекта окажутся 12 чемоданов: 10 из них пустые, в одном - 10 млн рублей, еще в одном - черная метка или карта вылета

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьера нового приключенческого реалити ТНТ "Большой куш. Бангкок" состоится 6 июля. В эфире покажут сразу две серии проекта общим хронометражом почти 5 часов, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Реалити "Большой куш. Бангкок" - 6 июля в 18:30 на ТНТ и в VK Видео", - сказали в пресс-службе.

В съемках проекта приняли участие Оксана Самойлова и Джиган, Женя Искандарова и Дмитрий Кожома, Александр ST и Ассоль, Наташа Гасанханова, Анатолий Цой, Анна Хилькевич с мужем Артуром Мартиросяном, Мария Кравченко и Анжелика Стубайло, Кирилл Сарычев и другие.

В распоряжении участников проекта окажутся 12 чемоданов: 10 из них пустые, в одном - 10 млн рублей, еще в одном - черная метка или карта вылета, которая означает, что участники покидают шоу.

Ведущими шоу стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. "Такие эмоции за деньги не купить. Здесь все работают сердцем и душой. Я хотела бы еще поблагодарить всех звезд, которые откликнулись на наш призыв и поехали с нами в это безумное путешествие. Хочу поблагодарить вас за самоотверженность, потому что наши звезды не боятся ничего. И они в очередной раз показали, что звезды - это не просто статус и название, это, действительно, большие, крутые артисты", - сказала Утяшева на премьере шоу.

"Мы активно идем в мир, и "Большой куш" это подтверждает. У нас лучшие результаты, нас хотят и приглашают по всему миру. Например, скоро мы поедем еще в одну страну и начнем снимать новый проект. Поэтому дерзайте", - добавил заместитель генерального директора холдинга"Газпром-Медиа" Борис Ханчалян.