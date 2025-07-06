Мацуев сообщил о датах проведения второго Летнего фестиваля

Мероприятие пройдет с 11 по 18 июля 2026 года, отметил народный артист России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концерт в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале завершил Летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева. Со сцены художественный руководитель смотра сообщил, что второй Летний фестиваль пройдет с 11 по 18 июля 2026 года.

"Это мы не забудем никогда. Суздаль для нас очень родное место, это наш дом. И, конечно же, мы сюда приедем вновь, через год - с 11 по 18 июля будет наш второй фестиваль!" - сказал Мацуев. В беседе с журналистами он отметил, что подготовка к новому сезону начнется уже 6 июля.

Церемония закрытия прошла под открытым небом на фоне исторических пейзажей. Концерт начался с выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыканты исполнили увертюру к оперетте "Кандид" Леонарда Бернстайна. После этого на сцену вышел Мацуев. Он открыл фестиваль, присоединившись к оркестру, исполнением произведения "Утро" норвежского композитора Эдварда Грига.

"Даже не верится, что эта неделя прошла. Это были сумасшедшие дни, в хорошем смысле этого слова, со своей драматургией, со своей кинематографичностью, с потрясающим, уникальным калейдоскопом удивительных имен", - отметил пианист со сцены. Он добавил, что программа вечера включает композиции в стиле "симфоджаз".

В джазовой обработке прозвучали композиция из сюиты "Пер Гюнт" Грига "В пещере горного короля", оркестровая интермедия для оперы "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова "Полет шмеля", а также, по словам Мацуева, "соединение несоединимого" - Хора из оперы "Князь Игорь" "Улетай на крыльях ветра" Александра Бородина и джазовой композиции Пола Дезмонда и Дейва Брубека "Take Five". Музыканты также исполнили "Фиесту" Андрея Иванова, импровизацию на темы Дунаевского из фильма "Цирк" Сергея Дрезнина, "Spain" Чика Кориа и другие произведения.

К оркестру и Мацуеву присоединились Екатерина Мочалова (домра), Софья Тюрина (саксофон), Владимир Сьнов (флейта), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Борислав Струлев (виолончель) и другие. Мацуев также исполнил собственную композицию "Балада", которую назвал "возвращением к юности".

Мнение артиста

После завершения церемонии Мацуев назвал закрытие фестиваля особенным. "Могли бы еще играть. Мало, конечно, но сегодня был особенный вечер, потому что внутри этих аранжировок - полная свобода", - сказал он. Маэстро поблагодарил оркестр, назвав участников "близкими друзьями".

Отвечая на вопрос ТАСС, Мацуев подчеркнул жанровое разнообразие программы. "Если посмотреть на наши аранжировки, там действительно [можно увидеть] коктейль из разных стилей, направлений классики и джаза. Основа программы - это импровизация на классические темы", - отметил он.

Мацуев также указал на необходимость развенчания мифов о джазе. "Знаете, все думают, что джаз - это серьезный жанр хулиганства. Это абсолютно неправда, потому что джаз - это вид искусства, где возможно хулиганство так же, как и в классической музыке, но при этом к которому нужно очень серьезно подходить", - отметил пианист.

О фестивале

Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале стал одним из новых масштабных проектов города. В программе - произведения П.И. Чайковского, популярные арии и оркестровые фрагменты из опер Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Шарля Гуно, Н.А. Римского-Корсакова, неаполитанские песни, а также Второй фортепианный концерт С.В. Рахманинова.

Фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Смотр проводится в рамках реализации проекта "Фестиваль Дениса Мацуева Alma mater "Новые имена" в Суздале".