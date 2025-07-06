Безруков: ведутся переговоры об установке памятника Есенину в Ташкенте

По словам народного артиста России, меценаты уже найдены

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Идут переговоры об установке памятника советскому поэту Сергею Есенину в столице Узбекистана, Ташкенте. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Сергей Безруков.

"Мы думали поставить в Ташкенте памятник поэту. Довольно сложно осуществить этот проект, так как сложно найти удобное, хорошее место в Ташкенте для памятника. Но сейчас ведутся переговоры, мы нашли меценатов. Надеюсь, в ближайшее время мы торжественно поставим этот памятник", - сказал он.

Безруков также отметил, что хочет, чтобы память о Сергее Есенине оставалась в бывших республиках СССР. "В Ташкенте уже есть замечательный музей Сергея Есенина. <…> Я [счастлив], что музеи и создаваемые памятники живы. Очень хочу, чтобы память о Есенине сохранялась в союзных государствах", - добавил он.

Сергей Безруков выступает на сцене с 1994 года. В 2014 году актер возглавил Московский губернский театр. Безруков сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2008 года носит звание народного артиста РФ, а с 2022 года преподает во ВГИКе.