Участниками лаборатории "Антихрупкость" в Башкирии стали 10 художников

Во время проекта художники создадут прототипы изделий, которые представят на выставке в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Десять человек стали участниками проекта лаборатории "Антихрупкость", которая впервые проходит в городе Октябрьский на Башкирском фарфоровом заводе. Во время проекта художники создадут прототипы изделий, которые позже представят на выставке в Москве в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе лаборатории.

"Проект "Антихрупкость" запустил новую творческую лабораторию - на этот раз на Башкирском фарфоровом заводе в городе Октябрьский. Лаборатория объединит современных художников, дизайнеров и мастеров, чтобы переосмыслить традиции регионального производства и создать актуальный авторский фарфор, вдохновленный локальной культурой. В лаборатории в Башкортостане примут участие десять художников", - рассказали в пресс-службе.

В составе команды - художники, дизайнеры, иллюстраторы, а также профессионалы из смежных областей - исследователи культуры и кураторы. Во время лаборатории художники создадут прототипы изделий, которые позже будут представлены на выставке в Москве в 2026 году: фарфоровые тарелки и кружки, вдохновленные местными сюжетами, историями, природой Башкирии и темой дома как пространства силы. После лаборатории авторы продолжат дорабатывать эскизы и формы, а финальные версии изделий будут отобраны для экспонирования - лучшие из них поступят в продажу.

Лаборатория "Антихрупкость" проходит с января 2023 года на заводе "Фарфор Сысерти". Задача организаторов - превратить фарфоровый завод в прогрессивное место силы для креативных стартапов и развития творческих способностей.