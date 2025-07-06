Государственный исторический музей работает над совместным проектом с Китаем

Генеральный директор музея Алексей Левыкин подчеркнул, что рассматриваются несколько возможностей для временных выставок

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) сотрудничает с Китаем над созданием совместной выставки, сообщил ТАСС генеральный директор музея Алексей Левыкин.

"Мы активно работаем с нашими китайскими коллегами над организацией уникальной выставки в Историческом музее. В этом проекте мы сотрудничаем с Московским департаментом культуры. Надеюсь, наш тройственный союз приведет к успеху", - отметил он.

Говоря о планах на будущее, Левыкин упомянул о завершении строительства экспозиционно-выставочного центра ГИМ у Новодевичьего монастыря. "Мы уже готовы как идеологически, так и по составу: концепция и тематика определены, эксплуатационный план разработан. Более того, художественный проект уже сформирован и начал свою реализацию. В данный момент решаются вопросы создания инженерных систем и обеспечения безопасности, а также закупаются экспозиционные витрины и разрабатывается архитектурный облик будущей экспозиции", - добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что рассматриваются несколько возможностей для временных выставок, но основная экспозиция будет посвящена истории монастыря и значимым событиям и личностям, связанным с ним.

"Это действительно значительное событие не только для музейной жизни Москвы, но и для всей страны, ведь это крупный музейный комплекс с множеством ресурсов. Экспозиция займет примерно 2 тыс. кв. м - чуть меньше, чем в Государственном историческом музее. Кроме того, там будет создан современный фондовый ресурс, включающий помещения для хранения памятников истории Русской православной церкви и русского православного искусства. Это пространство также будет использоваться для проведения занятий на современном уровне: мастер-классы, лекции и так далее", - заключил Левыкин.