Главной темой фестиваля "Толстой" в Ясной Поляне стало семейное счастье

Мероприятие прошло в камерной обстановке

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 6 июля. /ТАСС/. Музей-усадьба "Ясная Поляна" в девятый раз приняла Международный театральный фестиваль "Толстой". В 2025 году его главной темой стало семейное счастье, фестиваль прошел в камерной обстановке, которую директор Государственного музея Толстого Владимир Толстой в комментарии ТАСС описал как "усадебную".

Фестиваль проходит с 4 по 6 июля на 15 площадках усадьбы Льва Толстого. Для гостей подготовили более 25 спектаклей, музыкальную, кино- и лекционную программы.

"В этом году решили сделать фестиваль чуть более камерным, именно усадебным. Мы не стали привозить грандиозные драматические или музыкальные спектакли. Последние фестивали мы посвятили трем самым великим толстовским романам - "Войне и миру", "Анне Карениной" и "Воскресению". Забытым оставался роман, которого сам Толстой даже немного стеснялся - "Семейное счастье". Это его раннее произведение, оно как раз такое - камерное. Мы посчитали, что фестиваль нужно сделать в духе романа: нам показались правильными мысли о семье, о семейном счастье, об усадебной жизни. Весь фестиваль мы построили вокруг этой темы", - рассказал Толстой.

Фрагменты программы

Специально для фестиваля театр "Пух и прах" создал спектакль "Дом, который покинул Лев". Авторов вдохновила жизнь Льва Толстого, масштаб его личности, его дневники и воспоминания современников о нем. Еще один спектакль-променад фестиваля "Счастье" основан на упомянутом романе, а также письмах и дневниках Льва Толстого и Софьи Толстой.

Также на смотре состоялся показ картины Стаси Толстой "Семейное счастье", который на Московском международном кинофестивале отметили за лучшую мужскую роль - награду получил Евгений Цыганов.

Одним из самых востребованных мест фестиваля стал инструктивный перформанс "А, Б, В, Г, Д…". На нем гости были не просто зрителями, но и активными участниками "школы под открытым небом", вдохновленной педагогическим методом Льва Толстого. "Хотелось бы, чтобы на фестиваль приезжали с друзьями, с детьми, с внуками и находили для себя то, что их порадовало бы", - заключил в беседе с ТАСС Владимир Толстой.

О фестивале

"Толстой" - международный театральный фестиваль под открытым небом, который проводится на территории музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна" с 2016 года. Фестиваль представляет широкой публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанные на текстах и жизни Льва Толстого. Декорациями для постановок выступает усадьба писателя.

Музей-усадьба "Ясная Поляна" - литературный музей, открытый в 1921 году в имении писателя Льва Николаевича Толстого (1828-1910). Здесь писатель родился, прожил большую часть жизни и был похоронен.