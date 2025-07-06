Фильм Германа-младшего "Воздух" признали лучшим на кинофестивале стран ШОС

"Золотую камелию" на торжественной церемонии закрытия киносмотра получила художник-постановщик и художник по костюмам картины Елена Окопна

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военная драма "Воздух" российского режиссера Алексея Германа-младшего стала лучшим фильмом кинофестиваля стран ШОС в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскино.

"В Китае сегодня чествовали российское кино: главный приз кинофестиваля стран ШОС, который завершился в Чунцине, получила Россия. Награду "Лучший фильм" завоевала военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух", - сказали в пресс-службе.

"Золотую камелию" на торжественной церемонии закрытия киносмотра получила художник-постановщик и художник по костюмам картины Елена Окопная. Генеральный директор Роскино Эльза Антонова поздравила команду фильма, отметив, что это важная победа российского кинематографа, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участие российских кинолент в конкурсной и внеконкурсной программах кинофестиваля стран ШОС было организовано Роскино при поддержке Минкультуры РФ. Россию на киносмотре представляли два фильма в основном конкурсе ("В списках не значился" и "Воздух") и три картины на внеконкурсных показах ("Втроем", "Сломя голову" и "Подельники").

"Воздух" (2023) - военная драма о событиях Великой Отечественной войны. По сюжету, в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, все они - еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Мировая премьера фильма состоялась на 36-м Токийском международном кинофестивале в октябре 2023 года.