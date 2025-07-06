Театр "У Никитских ворот" выпустил 10 премьер за сезон

Основатель и художественный руководитель культурного учреждения, народный артист РФ Марк Розовский отметил высокое качество премьерных спектаклей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. За прошедший театральный сезон репертуар театра "У Никитских ворот" пополнился 10 новыми спектаклями. Об этом ТАСС рассказал на закрытии 42-го сезона театра его основатель и художественный руководитель, народный артист РФ Марк Розовский.

Среди главных достижений прошедшего сезона театра Розовский назвал большое количество премьер и их высокое качество. "Производительность нашего труда ошеломительна. Мы можем судить о нашем успехе по реакции зрителей. Все, что мы делали, было на высоком уровне. Не сочтите за самохвальство", - добавил Розовский.

"В финале нашего сезона мы показали постановку на основе романа "По ком звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя. Это мощнейший выплеск нашей творческой энергии и нашего понимания того, что такое великая русская культура", - рассказал основатель театра.

На церемонии закрытия он поделился и другими свершениями. Это и гастроли по всей России, и участие в фестивалях, и успех на международной экспо-выставке искусств в Пекине. Отдельное внимание было уделено культурно-просветительским проектам и наградам, которые за прошедший сезон получил театр и его работники. "Вы знаете, я вот это все перечисляю и очень горжусь тем, что мы с вами это все осуществили. Это все сделано в нашем доме, в театре. Вы смотрите, какие мы удаленькие", - изумился основатель театра.

Говоря о предстоящем сезоне, открытие которого состоится 15 августа, он не стал объявлять все премьеры, но отметил, что ведется большая работа. "На старой сцене в следующем году после ремонта будет очень мощная серия новых спектаклей с участием наших лучших артистов. Старая сцена обретет новый художественный объем и покажет себя в полную силу", - сказал худрук.