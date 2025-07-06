Во Владикавказе стартовал театральный фестиваль "Вахтангов. Путь домой"

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что мероприятие будет проходить в течение недели

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июля. /ТАСС/. "Парад физкультурников" открыл во Владикавказе всероссийский театральный фестиваль "Вахтангов. Путь домой". Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

"Сегодня во Владикавказе стартовал Всероссийский театральный фестиваль "Вахтангов. Путь домой". Фестиваль открыл "Парад физкультурников", в котором приняли участие не только коллективы уличных театров, но и наши физкультурные и танцевальные коллективы. Город наполнился атмосферой праздника и творчества", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить в течение недели. Театры из разных регионов России продемонстрируют спектакли, уличные постановки, лекции, проведут мастер-классы.

"Фестиваль уже стал знаковым событием как для нашей республики, так и всей театральной России. Благодарю большого друга Осетии, директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока и его команду, которые уже второй год проводят фестиваль во Владикавказе и дарят нам, его жителям и гостям, настоящий праздник", - отметил Меняйло.