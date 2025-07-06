В Татарстане завершился фестиваль "Горький +"

За все время работы фестиваля представили более 50 мероприятий, которые прошли на 11 культурных площадках

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Горький +", который стартовал в Республике Татарстан 4 июля, завершился спектаклем-концертом "Рождение человека" в режиссуре заслуженной артистки РФ Марины Брусникиной, передает корреспондент ТАСС.

В последний вечер работы фестиваля в разных залах Татарского академического театра имени Галиасгара Камала состоялось сразу несколько событий: моноспектакль народного артиста РФ Авангарда Леонтьева по повести Максима Горького "Детство", спектакль-концерт "Итальянские истории" с участием народной артистки РФ Ольги Остроумовой и другие. На все мероприятия билеты, как следуют из информации, опубликованной на сайте фестиваля, были распроданы заранее.

"Рождение человека"

Центральной постановкой дня - ее представили в Большом зале - стала работа Брусникиной. Главные роли в "Рождении человека" исполнили заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд и народный артист РФ художественный руководитель фестиваля Евгений Миронов. Партнерами актеров выступили ансамбль "Комонь" и Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан.

В "Рождении человека" прозвучала как классическая музыка, так и русские народные песни. "Погружаясь в творчество и образ Горького, я подумал: "Интересно, а какую музыку любил этот автор?". Оказалось - Эдварда Грига. Как странно..., Горький - автор довольно тяжелых материй, он пишет про несчастных людей, и тут такой романтик как Григ", - рассказывал в интервью ТАСС Миронов. Так, в постановке прозвучали прелюдия, сарабанда, ария и ригодон из сюиты "Из времен Хольберга" и другие сочинения композитора.

Постановку Брусникиной можно поделить на две смысловые части, которым соответствуют два рассказа Горького: "Страсти-мордасти" и "Рождение человека". Причем, если первый преисполнен тоски и отчаяния, то второй отдает дань стойкости человека, его силе. В "Страстях-мордастях" Пересильд перевоплотилась в мальчика Леньку и его мать, Миронов выступил в роли рассказчика. Слова повествователя в горьковском "Рождении человека" же актеры зачитывали поочередно.

О фестивале

За все время работы фестиваля в Татарстане жителям и гостям республики представили более 50 мероприятий, которые прошли на 11 культурных площадках. В их числе - спектакли, лекции, кинопремьера, экскурсии, выставки, уличный театр, цирк и многое другое. Кроме Казани география фестиваля охватила Красновидово и Альметьевск.

"Горький +" нацелен на сохранение литературного наследия Максима Горького и знакомство широкого круга зрителей с его творчеством. История проекта берет свое начало от фестиваля "Горький в Парке Горького", который впервые состоялся в 2022 году. В 2023 году фестиваль вышел за рамки Парка Горького: он прошел в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

В 2025 году расширенная география фестиваля была сохранена. В Нижнем Новгороде "Горький +" проходил с 20 по 22 июня, а московская программа стартует 27 августа и продлится до конца лета.