В Якутске пройдет Международный библиографический конгресс

Основная тема конгресса - "Библиография в сохранении культурного наследия и языкового многообразия народов мира"

ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. IV Международный библиографический конгресс пройдет в Якутске 16-19 сентября для обсуждения актуальных вопросов в области библиографии, инновационных технологий и передовых практик библиотечного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки Якутии.

"Основная тема конгресса - "Библиография в сохранении культурного наследия и языкового многообразия народов мира". Состоятся экспертные сессии, посвященные искусственному интеллекту в информационном пространстве, многоязычию и языковому разнообразию. Конгресс посвящен 100-летию Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, в рамках конгресса состоятся дни "Иностранки" в Якутии. Ожидается работа 12 сессий, 2 круглых столов, мастер-классов.

Организаторами конгресса являются Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), Российская государственная библиотека (Москва), Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Арктический государственный институт культуры и искусств и другие.