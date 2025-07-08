Более 12 млн человек стали участниками программы "Пушкинская карта"

С 2025 года программа осуществляется в рамках национального проекта "Семья"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта" с момента ее реализации стали более 12 млн человек, сообщили журналистам в Минкультуры РФ по итогам встречи главы министерства Ольги Любимовой и руководителей профильных ведомств субъектов РФ.

Как отмечается в сообщении министерства, глава Минкультуры, статс-секретарь - замминистра культуры Жанна Алексеева и руководители профильных ведомств субъектов РФ обсудили ключевые отраслевые проекты на заседании координационного совета в Республике Алтай в новом Центре культурного развития Горно-Алтайска.

"Глава Минкультуры России поблагодарила коллег из регионов за совместную работу и подвела итоги реализации национального проекта "Культура" за 2024 год. Также в ходе пленарного заседания обсуждались реализация федеральной программы "Пушкинская карта", которую на сегодняшний день получили более 12 миллионов человек, и программы "Земский работник культуры", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в министерстве напомнили, что продолжается создание школ креативных индустрий (ШКИ): в 2025 году планируется открыть 25 ШКИ в 25 субъектах Российской Федерации, в 2026 году - еще в 35 регионах. Министр на заседании также отметила приоритет государственной политики в области защиты культурного суверенитета, укрепления гражданской идентичности и сохранения исторической памяти. Эти задачи решаются в рамках реализации основ государственной политики по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В проекте задействованы 69 федеральных органов власти, 89 регионов и десятки общественных организаций.

Программа "Пушкинская карта" с 2025 года осуществляется в рамках национального проекта "Семья". 30 сентября 2024 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за время реализации программы карту оформили 10,6 млн человек, что составляет 75% от целевой аудитории проекта.

"Пушкинская карта" - это проект, призванный привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.