В Петербурге представили анимационный сериал "Голоса Ленинграда"

Он состоит из 12 новелл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Анимационный сериал "Голоса Ленинграда", основанный на историях жителей и защитников блокадного города, представили в Санкт-Петербурге. 12 новелл озвучили известные российские артисты, петербургские зрители смогут увидеть их в кинотеатре "Родина" в сентябре, сообщил журналистам один из авторов идеи, генеральный продюсер проекта, президент Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский" Александр Комаров.

Авторские новеллы сериала созданы в семи разных анимационных техниках, отметил Комаров. "Нам очень хотелось донести до молодежи, до подростков, студентов ту информацию, которую мы, более старшее поколение, изучали в школе, и мы это знали, потому что нам передавали эту историю через наших близких, бабушек, дедушек. Для них - это уже прабабушки, прапрадедушки", - рассказал он.

В каждой из серий истории о блокаде звучат голосами артистов театра и кино - Анны Алексахиной, Сергея Мигицко, Анны Ковальчук, Семена Стругачева, Олега Масленникова-Войтова, Сергея Перегудова, Ларисы Луппиан, а также юной Алисы Амелиной.

Народная артистка России Анна Алексахина отметила на презентации, что для нее участие в этом проекте особенно дорого - ее отец был блокадным ребенком. "Он пешком в начале сентября 1941 года пришел из Пушкина, потому что уже в сентябре там были немцы. Он пришел 11-летним мальчиком <…> в Ленинград, провел блокадную зиму в городе и только потом был эвакуирован. Один скитался по чужим семьям. Это вошло в мою генетическую память. Поэтому я считаю, что мое присутствие здесь неслучайно", - сказала она.

Новеллы рассказывают, в том числе, о Дороге жизни, об исполнении легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в осажденном городе, о судьбах детей, об оборонявших Ленинград бойцах противовоздушной обороны, о блокадном футбольном матче.

"Сериал будет в трех форматах. Первый - сериальный, 12 серий по пять минут. Второй формат - как мы его называем, "полный метр": мы соединили все серии <…> в альманах. И третий вариант мы сделали для людей с ограниченными возможностями здоровья - с субтитрами", - отметил Комаров. Предпремьерный показ состоится 9 июля в петербургском кинотеатре "Родина", а в сентябре на этой знаковой городской площадке будут проходить арт-сеансы с показами альманаха. "А дальше - на усмотрение городов", - добавил он. Также авторы надеются, что сериал будут демонстрировать в школах.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.