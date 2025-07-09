Около 350 тыс. человек посетили XIX фестиваль-марафон "Песни России"

Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. XIX фестиваль-марафон "Песни России" прошел в Марий Эл, Костромской и Вологодской областях с 6 июня по 7 июля. За это время на нем выступили более 1 400 участников, мероприятия посетили порядка 350 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс службе проекта.

"Мы не делим сцену на профессионалов и самодеятельные коллективы. Здесь все - носители традиции, а значит, равные. Люди слушают, чувствуют и отвечают взаимностью - вот в чем сила фестиваля", - сказала худрук и автор проекта народная артистка РФ Надежда Бабкина.

Фестиваль, проходящий в Год защитника отечества, был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам организаторов, его главной целью является поднятие патриотического духа, воспитание молодежи в национальных традициях, а также демонстрация единства народов России.

В рамках проекта было организовано 30 благотворительных концертов. Они проводились в разных городах, в некоторые из которых до этого никогда не приезжали столичные артисты и не проводились профессиональные концерты. В марафоне поучаствовали поучаствовали 118 коллективов, 24 солиста, 7 дуэтов и 2 оркестра. Среди них певец и композитор Евгений Гора, ансамбль "Славяне", балет "Живая планета", фолк-рок группы "После 11" и "Россияне", актер театра и кино, певец Иван Замотаев, солистки театра "Русская песня" Анна Кузьмищева и другие коллективы и другие

Также были проведены шесть мастер-классов по традиционному вокалу от Надежды Бабкиной и участников ансамбля "Русская песня", где посетителей не только обучили особенностям исполнения народных песен, но и рассказали о их значении.

"Этот фестиваль не просто концертная программа, это большая культурная миссия. Он объединяет регионы, поколения, стили и людей. Народная песня звучит как живая, потому что в ней - сама душа России", - заключил директор проекта Сергей Рябов.