Фестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в Москве с 1 по 7 декабря

Конкурсная часть будет сопровождаться вручением наград за лучшую режиссуру, сценарий, мужскую и женскую роли, а также за визуальное решение

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года. Как сообщили ТАСС организаторы, прием заявок на участие в конкурсной программе уже начат.

В конкурсной программе смогут принять участие полнометражные игровые фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2024 - 2025 гг. Допускаются только картины, ранее не демонстрировавшиеся в кинотеатрах, не показанные по телевидению, не выпущенные в прокат на DVD или VoD-сервисах и не размещенные в онлайн-кинотеатрах. Подать заявку можно до 20 октября 2025 года на электронную почту отборочной комиссии: otbor@zimnyfest.ru. Участие в смотре смогут принять картины, представленные кинокомпаниями, киностудиями, независимыми продюсерами, дистрибьюторами и любыми обладателями авторских прав.

Как отметили организаторы, конкурсная часть будет сопровождаться вручением наград за лучшую режиссуру, сценарий, мужскую и женскую роли, а также за визуальное решение. Одним из главных событий фестиваля станет кинорынок, ориентированный на авторское кино. Его задача - создание профессиональной платформы для презентации проектов режиссерами и продюсерами перед представителями индустрии: дистрибьюторами, платформами, селекционерами фестивалей и потенциальными партнерами. К участию в кинорынке допускаются проекты на стадиях от девелопмента до постпродакшна, при этом для препродакшн-этапа требуется подтверждение финансирования и утвержденные сроки съемок. Заявки принимаются до 20 октября по адресу: filmmarket@zimniyfest.ru.

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев подчеркнул, что цель смотра - не только демонстрация авторского кино, но и поддержка его создателей. "Мы решили, что фестиваль должен быть не только площадкой для премьер, но и местом профессионального общения между создателями и дистрибьюторами", - отметил он. По его словам, с 2025 года у фестиваля будет два кинорынка - летний в рамках фестиваля "Новое движение" в Великом Новгороде и зимний в рамках одноименного фестиваля в Москве.

Учредителями фестиваля вновь выступают "Кинокомпания Альянс" и Российский фонд культуры. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Программным директором фестиваля выступила Наталья Мокрицкая, генеральным продюсером - Максим Королев.