Картина "Богатыри" Васнецова вернулась в Третьяковку после гастролей в Петербурге

На полотно можно будет взглянуть с 11 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Работа русского живописца Виктора Васнецова "Богатыри" вернулась в постоянную экспозицию Государственной Третьяковской галереи после гастролей на выставке в Государственном Русском музее, сообщили в пресс-службе галереи. Посетители могут увидеть полотно с 11 июля.

"Богатыри" - одна из самых узнаваемых картин в русском искусстве второй половины XIX века. Свой шедевр Виктор Васнецов создавал почти 30 лет, начиная с 1871 года, когда был сделан первый карандашный эскиз", - отметили в пресс-службе.

После того, как Васнецов закончил работу над полотном, ее приобрел Павел Третьяков в июне 1898 года. "Богатырей" разместили в большом зале на втором этаже Галереи, где картина находится и по сей день.

В Третьяковской галерее напомнили, что данная работа ранее покидала постоянную экспозицию дважды: во время Великой Отечественной войны и для участия в выставке на Крымском валу в 1991 году. Процесс монтажа включает отдельную сборку исторической рамы.

"На свои исторические места вернутся другие шедевры Виктора Васнецова: "Аленушка", "Иван-царевич на Сером Волке" и "После побоища Игоря Святославича с половцами", - заключили в Третьяковке.