The Variety: Юра Борисов сыграет в фильме Гуаданьино про OpenAI

По информации журнала, картина описывается как комедийная драма, действия которой разворачиваются в мире искусственного интеллекта

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Российский актер Юра Борисов официально присоединился к актерскому составу фильма итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial ("Искусственный") про основателей OpenAI, американской компании - разработчика сервиса ChatGPT. Об этом сообщил журнал The Variety.

По его информации, фильм описывается как комедийная драма, действия которой разворачиваются в мире искусственного интеллекта. Сценарий к кинопроекту напишет Саймон Рич, известный своим участием в производстве "Головоломка" (Inside Out, 2015) и "Чудотворцы" (Miracle Workers, 2019-2023).

3 июня журнал The Hollywood Reporter (THR) сообщил, что работа над картиной может начаться уже этим летом, съемки пройдут в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в Италии. Фильм будет повествовать о турбулентном периоде в истории OpenAI, когда в 2023 году из-за противоречий с советом директоров генеральный директор компании Сэм Альтман был отправлен в отставку, а через несколько дней возвращен на эту же должность.

Как отмечал THR, Альтмана может сыграть американский актер Эндрю Гарфилд. Борисов рассматривался на роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Роль бывшего технологического директора компании, временно занимавшей пост генерального директора после отставки Альтмана, могла достаться актрисе из США Монике Барбаро.