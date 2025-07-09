В Крыму пройдет фестиваль семейного кино под открытым небом "Вотэтофильм"

Он продлится с 10 по 13 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Четырехдневный фестиваль семейного кино под открытым небом "Вотэтофильм" пройдет 10-13 июля в парке "Extreme Крым" на мысе Тарханкут в Республике Крым.

Жителей и гостей полуострова ждет насыщенная культурная программа: показы российских фильмов, встречи с известными актерами, закулисные истории со съемочных площадок, сообщили организаторы. Фестиваль проводится на открытом воздухе на берегу моря.

В программе фестиваля фильмы "Чебурашка", "Манюня", "Летучий корабль", "Царевна-лягушка", "Пальма 2" и известные советские картины. Среди приглашенных гостей - известные российские актеры и деятели искусств: Екатерина Темнова, Максим Коновалов, Олег Комаров, Александр Метелкин, Владимир Кондауров.

"Кульминацией фестиваля станет вечер 12 июля - красная дорожка, на которой зрители смогут лично встретиться с артистами, задать вопросы, сделать памятные фото и почувствовать себя частью большого кинематографического события", - отметили организаторы фестиваля.

ТАСС - генеральный информационный партнер.