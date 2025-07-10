Некоторые выпускники Академии Михалкова смогут работать в "Мастерской "12"

Среди выпускников юбилейного, десятого по счету выпуска, - 11 актеров, 5 режиссеров и 5 продюсеров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Некоторые выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова смогут войти в труппу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Об этом режиссер сообщил ТАСС.

"Да, но там очень большой отбор, мы из 500 с лишним претендентов берем в Академию 20 человек, а в театр - берем двух, - сказал Михалков в ответ на вопрос, смогут ли выпускники 2025 года попасть в труппу театра. - Сами понимаете, какой там отбор".

"Но практически все те, кто сегодня работает в театре, это выпускники Академии", - добавил режиссер. На данный момент в театре играют лишь несколько приглашенных актеров - Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский и другие. С нового сезона в театр приглашен и Михаил Ефремов. "Но эти артисты играют возрастные роли, а остальные - это только артисты, окончившие Академию и пришедшие в театр с нашей базой, с нашей школой, с нашим методом", - добавил Михалков.

Среди выпускников юбилейного, десятого по счету выпуска, - 11 актеров, 5 режиссеров и 5 продюсеров. Оплату годичного обучения в мастерских Академии компенсировал Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, все обучение слушатели получали бесплатно, к тому же во время обучения им предоставлялись стипендия и общежитие.

"Работа проделана огромная, - сказал Михалков. - И она абсолютно не напрасна, потому что результат есть, и он очень мощный. Мне как бы неловко это говорить, но это говорят ребята и те, кто их видят, что у нас сегодня одна из самых лучших школ актерских в стране, по крайней мере".

Об Академии

В 2025 году Академии исполняется 10 лет. За это время мастера прослушали более 4 тыс. абитуриентов со всей страны. Слушатели Академии могут не только посещать занятия, но и творческие встречи, мастер-классы, выставки, спектакли, фильмы и фестивали. Занятия в мастерских проводятся под руководством народного артиста России Никиты Михалкова, народного артиста России Владимира Хотиненко, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Аленикова, лауреата Государственной премии России Леонида Верещагина.

Заявки на обучение в новом учебном году 2025/2026 продолжают приниматься в онлайн-формате до 12 августа 2025 года.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова - образовательный проект, созданный в 2015 году. Учебное заведение реализует программы профессиональной переподготовки. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков.

За время работы Академии создано 30 спектаклей, снято свыше 350 разножанровых короткометражных фильмов. Выпускники Академии служат в ведущих театрах страны, учебные работы участвуют в различных театральных, телевизионных и кинопроектах.