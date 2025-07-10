Премьера спектакля Гуревича про женщин Горького пройдет 29 августа в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьера постановки Филиппа Гуревича "Горький. Любовь" состоится 29 августа на Основной сцене парка Горького в рамках фестиваля искусств "Горький +". Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель фестиваля народный артист РФ Евгений Миронов.

"Работа Филиппа Гуревича называется "Горький. Любовь". Драматургом выступает Екатерина Гузема. Специально для нас она сочиняет пьесу про любовные переживания Максима Горького. Там будет четыре истории, соответствующие разным возрастам писателя: 20, 30, 40 и 50 лет. Да, Горький влюблялся на протяжении всей жизни", - сказал он.

Герои спектакля

В постановке, соответственно, можно обозначить четыре центральных образа: Ольга Каминская, Екатерина Пешкова (Волжина), Мария Андреева и Мария Будберг. "Нам интересно, как все эти женщины влияли на судьбу и творчество Горького, интересно, каким они смогли увидеть этого великого писателя", - обратил внимание Миронов.

Через призму любви создатели спектакля расскажут зрителю о литературе, театре, искусстве и истории XX века, освещая фрагменты из биографии самого Горького. Как отметил собеседник агентства, на роли в постановке уже утверждены три исполнительницы: заслуженная артистка РФ Анастасия Светлова, актрисы Юлия Хлынина и Александра Ревенко. Вопрос об утверждении четвертой артистки, по словам Миронова, еще решается.

Говоря о самом Горьком, художественный руководитель фестиваля отметил, что его образ не будет материализован. "Однако возникать в тех или иных проявлениях по ходу развития сюжета спектакля он все же может", отметил Миронов, выразив надежду на то, что после завершения "Горького +" в Москве работа Филиппа Гуревича продолжит жить как в рамках грядущих фестивальных программ, так и за их пределами.

Из истории фестиваля искусств

"Горький +" нацелен на сохранение литературного наследия Максима Горького и знакомство широкого круга зрителей с его творчеством. История проекта берет свое начало от фестиваля "Горький в Парке Горького", который впервые состоялся в 2022 году. В 2023-м же фестиваль вышел за рамки Парка Горького: он прошел в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

В 2025 году расширенная география фестиваля была сохранена. В Нижнем Новгороде "Горький +" проходил с 20 по 22 июня, в Татарстане - с 4 по 6 июля. Московская программа фестиваля стартует 28 августа и продлится до самого конца лета.