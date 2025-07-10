Михалков: Ефремов может начать репетиции в новом спектакле в сентябре-октябре

По словам режиссера, актер уже дал согласие на работу в его театре

МОСКВА, 10 июля. / Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов может начать репетировать свою роль в новом спектакле театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" в сентябре-октябре 2025 года. Об этом режиссер сообщил ТАСС.

Михалков добавил, что Ефремов уже дал согласие на работу в его театре. "Если Бог даст, то это будет спектакль по моему фильму "Без свидетелей", - отметил режиссер. - В фильме играли Ирина Купченко и Михаил Ульянов, а здесь будут Миша Ефремов и моя дочка Анна Михалкова".

"К осени мы уже должны начать репетировать и выпускать спектакль, - продолжил Михалков. - Я надеюсь, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения, выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал". Режиссер добавил, что репетиции начнутся, как только у Анны Михалковой закончатся съемки, "это сентябрь-октябрь".

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 лет колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

В октябре 2019 года был создан Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В мае 2024 года по решению Департамента культуры Москвы театр был переименован в "Мастерскую "12" Никиты Михалкова". Основной костяк труппы составляют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.