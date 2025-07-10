Фоторепортер Бариллари: русская культура много дала миру, отменить ее невозможно

Важно не количество имен, а глубина, отметил "король папарацци"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Русская культура внесла большой вклад в мировое наследие, отменить ее невозможно. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился итальянский фоторепортер Рино Бариллари.

"Мы постоянно говорим о русской культуре, о русских знаменитостях. Вы много дали миру. Но важно не количество имен, а глубина культуры. Конечно, отменить ее невозможно. Это часть нашей истории", - рассказал он.

Так, "король папарацци" привел в пример свои фотографии. "Мои кадры родились только потому, что кому-то бы очень хотелось, чтобы они не появились. Это тоже часть истории", - отметил Бариллари.

Фотограф Рино Бариллари, которого еще кинорежиссер Федерико Феллини прозвал "королем папарацци, за 64 года карьеры не раз становился жертвой фотографируемых: он 165 раз попадал в больницу, 12 раз ему ломали ребра, разбили 78 фотоаппаратов, один раз его даже ударили ножом. За это он был упомянут в Книге рекордов Гиннесса как "самый невезучий из фотографов". Его подход к съемке заключался в том, чтобы показать знаменитостей в их повседневной жизни, вне подготовленного образа. В объектив Рино Бариллари попадали такие звезды, как Фрэнк Синатра, Альфред Хичкок, принцесса Диана, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Софи Лорен, Катрин Денев, Вуди Аллен, Клаудия Шиффер, Джордж Клуни и Брюс Уиллис.

Пять выставок в рамках XIV Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2025" открылись 4 июля в МАММ. Зрителям представят работы классика итальянской фотожурналистики Рино Бариллари, фотографа Валерия Плотникова, а также современного автора Дмитрия Булина.