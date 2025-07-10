"Роскино" планирует провести фестиваль "Сила кино" в Донбассе и Новороссии

Генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова отметила, что фестиваль планируется приурочить к годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кинофестиваль "Сила кино" может пройти в Донбассе и Новороссии в 2026 году. Об этом сообщила генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова в беседе с ТАСС.

"Также у нас есть ряд инициатив, которые мы хотим внедрять внутри страны, в частности, в регионах Донбасса и Новороссии. Очень хотели бы провести там большой фестиваль "Сила кино", - сказала она. Антонова выразила надежду, что проект удастся реализовать в 2026 году.

Генеральный директор отметила, что фестиваль планируется приурочить к годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

28 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.