В Череповце впервые покажут картины Врубеля, Брюллова и Серова

Выставка будет работать с 22 июля до 26 октября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Шедевры Врубеля, Серова, Брюллова, Серебряковой и других живописцев XIX-XX веков, посвященные теме семьи и детей, впервые покажут в Череповце Вологодской области. В барском доме Усадьбы Гальских на выставке "Семья и дети" представят картины из частного собрания коллекционера Алексея Егорова, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Северсталь", которая организовала выставку.

"Северсталь" и благотворительный фонд "Доброта Севера" откроют выставку изобразительного искусства "Семья и дети" в Череповце. С 22 июля в барском доме Усадьбы Гальских можно будет увидеть работы из частного собрания Алексея Егорова. На выставке представлены 75 произведений акварели и графики, созданных мастерами русской школы XVIII-XX веков, среди которых Карл Брюллов, Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Виктор Попков, Гелий Коржев и многие другие. Большая часть произведений показывается впервые и обычно недоступна широкой публике", - сообщили в компании.

Главная тема экспозиции - образ ребенка и семьи в русском искусстве. Посетители смогут проследить эволюцию восприятия детства в различных социальных слоях общества - от аристократических домов до крестьянских изб и советских квартир. Экспозиция включает редкие детские портреты, иллюстрации к литературным произведениям и жанровые сцены, которые отражают мастерство художников, служат важными историческими документами своей эпохи. Работы будут представлены в залах особняка, сгруппированных по стилистическим направлениям и темам: дворянские и крестьянские семьи, воспитание и образование, детские игры и развлечения. Выставка призвана не только познакомить зрителей с живописью и графикой выдающихся мастеров, но и показать ценность семьи и детства через призму художественного наследия.

"Детские образы - это не просто милые лица, а целые истории о воспитании, традициях и социальных изменениях. Каждая картина становится своеобразным окном в прошлое, через которое мы можем проследить, как менялось отношение общества к детям в разные исторические периоды", - привела пресс-служба слова заместителя генерального директора "Северстали" и коллекционера Алексея Егорова.

Выставка будет работать с 22 июля до 26 октября.