Спектакли труппы МХАТ в Новосибирске состоятся

Они запланированы на 10, 11, 12 и 13 июля

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Показы спектакля "Женщины Есенина" труппой МХАТ им. М. Горького в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) состоятся, билеты реализованы, сообщили ТАСС в НОВАТе.

"Труппа репетирует, спектакли состоятся, на все показы билеты реализованы", - сообщили в пресс-службе учреждения.

Показы "Женщин Есенина" запланированы на 10, 11, 12 и 13 июля. На первые даты, согласно данным сайта новосибирского театра, билеты распроданы. Задействована почти вся играющая труппа МХАТ - спектакли пройдут с участием Ивана Середкина, Екатерины Стриженовой, Екатерины Волковой, Алисы Гребенщиковой, Агнии Кузнецовой, Василисы Макаровой, Николая Коротаева.