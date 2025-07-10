В Петербурге показали сюжет "Похищения Европы"

Выставка будет открыта до 31 августа 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Один из иконических мифов Древней Греции, "Похищение Европы", представили на одноименной выставке в предметах из фондов Государственного музея истории религии в Петербурге. Сюжет мифа раскрывается в ряду экспонатов от древнегреческих реликвий до произведений современных авторов, сообщила пресс-служба музея.

"Посетители смогут не только познакомиться с древнегреческим мифом, но и увидеть как подлинники, так и копии музейных экспонатов, связанных с сюжетом: гравюры, выполненные по картинам Паоло Веронезе, древнегреческую терракотовую статуэтку "Европа с быком", фарфоровую статуэтку работы тюрингских мастеров, произведения современных петербургских скульпторов", - говорится в сообщении.

Второй раздел временной экспозиции посвящен трансформации образа быка у народов ранних цивилизаций. Бык - как земное воплощение бога или как его атрибут - уже с III-II тыс. до н.э. присутствует в древнеиндийской и древнеиранской традициях, в мифологии народов Средней Азии, Междуречья и Средиземноморья. Следы его почитания встречаются повсеместно, в том числе в Минойский и Микенский периоды Критской цивилизации. Вероятно, именно отсюда он попадает в Древнюю Грецию и становится одним популярных мифов о Зевсе - главе пантеона греческих богов.

Выставка "Похищение Европы" встроена в постоянную экспозицию "Религии Древнего мира. Представление о душе и загробном мире". Она будет открыта для широкой публики до 31 августа 2026 года.

Европа - в древнегреческой мифологии дочь финикийского царя Агенора, который был сыном бога морей Посейдона, и его супруги Телефассы. Ее имя предположительно происходит от финикийского слова, обозначающего "заход", Запад.

Согласно легенде, Зевс явился Европе, игравшей с подругами на берегу моря, в виде белого быка и похитил ее, увезя на своей спине на остров Крит. По другой версии, он не сам превратился в быка, а послал животное за ней. На острове Крит Зевс принял вид прекрасного юноши, и от этого союза родились Минос, Радамант и Сарпедон.

О музее

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.