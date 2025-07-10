РЭМ открыл выставку к 110-летию петербургского дацана

Экспозиция будет работать до марта 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Выставка "Источник Святого учения", приуроченная к 110-летнему юбилею со дня освящения дацана Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге, открылась в Российском этнографическом музее (РЭМ). Многие экспонаты представлены публике впервые, сообщила пресс-служба музея.

"Для нас особенно важно показать не только историю храма, но и судьбы людей, с ним связанных. Центральное место в этой истории занимает основатель и инициатор создания храма Агван Доржиев. Мы также рассказываем о буддийской общине Санкт-Петербурга, о бурятах и калмыках, живших здесь в конце XIX - начале XX века, о ламах, востоковедах, выдающихся деятелях, которые стояли у истоков", - сказала куратор выставки, научный сотрудник ведущей категории, хранитель фонда мягкого резерва отдела этнографии Сибири и Дальнего Востока Марина Федорова.

В экспозиции представлены редкие артефакты, среди которых молитвенные барабаны, алтарные предметы, модели храмов, калмыцкий женский костюм, бронзовая курильница, исторические фотографии и документы. Многие из них ранее не публиковались и не экспонировались, отметили в музее. В центре зала выставки - условная сцена буддийского алтаря с масштабной бронзовой скульптурой Будды XV века японской работы.

Экспонаты, которые увидят посетители, происходят из коллекций Российского этнографического музея, дацана Гунзэчойнэй, Фонда развития буддийской культуры, образования, науки, Института восточных рукописей РАН, Государственного музея истории религии и других музейных и архивных собраний Санкт-Петербурга, Бурятии и Забайкалья.

РЭМ показывает гостям выставки не только религиозные атрибуты и историю дацана, но и значение буддизма в культуре России на протяжении веков. Музей также отметил вклад отдельных исследователей - особое внимание в экспозиции уделено фигуре крупнейшего религиозного, политического и общественного деятеля Агвана Доржиева, являвшегося основателем и первым настоятелем буддийского храма в Санкт-Петербурге. Также представлены личные архивы историка Александра Андреева и буддолога Андрея Терентьева.

Выставка "Источник Святого учения" продолжит свою работу до марта 2026 года.

О дацане

Первый в Европе дацан Гунзэчойнэй долгое время оставался самым северным в мире. Санкт-Петербургский буддийский храм был построен в 1909-1915 годах и торжественно освящен 10 августа 1915 года. XIII Далай-лама, буряты и калмыки собирали деньги на его строительство. "Аметистовый храм", названный так по красно-фиолетовому оттенку гранита, создан как тибетский соборный храм с большим влиянием европейского северного модерна. Полное тибетское название дацана - "Источник Святого учения Всесострадающего владыки-отшельника", к нему отсылает выставка.