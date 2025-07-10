Фоторепортер Бариллари развеял миф, что герой Папараццо был вдохновлен им

Сперва вышел фильм "Сладкая жизнь", потом он стал похож на его главного героя, рассказал классик итальянской фотожурналистики

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Информация, что итальянский режиссер Федерико Феллини при создании героя Папараццо из фильма "Сладкая жизнь", вдохновлялся фоторепортером Рино Бариллари, неверна, сообщил в интервью ТАСС сам классик итальянской фотожурналистики.

"Нет, это совершенно не так. Все наоборот. Сперва вышел фильм "Сладкая жизнь", потом я стал похож на его главного героя. Я был слишком молод в те годы, когда снимался фильм", - рассказал итальянец

Однако он отметил, что известный режиссер называл молодого Бариллари "короленок", а позже дал прозвище "Король папарацци", которое за ним закрепилось.

Бариллари отметил, что во времена расцвета "папарацци" сами репортеры так себя не называли. "К тому же мы, фотографы, никогда не называли друг друга папарацци, потому что коллеги обижались, если слышали это слово. А теперь, в 2025 году, все по-другому. Те, кто тогда фотографировали, рады сказать при случае: "я был папарацци". Эта профессия, которая возникла именно в Италии", - рассказал он.

Работы классика репортажной фотографии Рино Бариллари можно увидеть на выставке в Мультимедиа Арт музее (МАММ) в Москве. Она открылась 4 июля в рамках XIV Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2025"

Фотограф Рино Бариллари за 64 года карьеры не раз становился жертвой фотографируемых: он 165 раз попадал в больницу, 12 раз ему ломали ребра, разбили 78 фотоаппаратов, 1 раз его даже ударили ножом. За это он был упомянут в Книге рекордов Гиннесса как "самый невезучий из фотографов". Его подход к съемке заключался в том, чтобы показать знаменитостей в их повседневной жизни, вне подготовленного образа. В объектив Рино Бариллари попадали такие звезды, как Фрэнк Синатра, Альфред Хичкок, принцесса Диана, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Софи Лорен, Катрин Денев, Вуди Аллен, Клаудия Шиффер, Джордж Клуни и Брюс Уиллис.