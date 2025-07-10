В шорт-лист фестиваля "Музыкальное сердце театра - 2025" вошло 14 постановок

Всего на соискание премии подали 111 заявок из 37 субъектов России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Короткий список национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра - 2025" на пресс-конференции в ТАСС объявил генеральный продюсер фестиваля и премии Дмитрий Калантаров. В него вошли 14 постановок из разных регионов России.

"С каждым годом все больше театров участвует в фестивале. Это действительно замечательно, потому что фестиваль и премия быстро заняли свое место на культурной карте. <…> Количество музыкальных спектаклей растет во всех городах России. Они идут как в музыкальных, так и в драматических театрах, и при этом уровень не страдает. Удивительная метаморфоза. Думаю, что во многом это произошло благодаря нашей премии и фестивалю. Это мотивация для людей, которые творят и хотят быть на виду", - сказал президент фестиваля, композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский.

В длинный список вошли 22 постановки. Всего же на соискание премии в 2025 году было подано 111 заявок из 37 субъектов РФ. Ознакомиться с шорт-листом подробнее можно на официальных ресурсах и на страничках в социальных сетях премии "Музыкальное сердце театра", добавляет генеральный продюсер фестиваля и премии Дмитрий Калантаров. Среди номинантов - Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва ("Александр Невский"), Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского ("Антигона"), Красноярский музыкальный театр ("Бой с тенью"), Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина, город Санкт-Петербург ("Вымыслы. Сказки Пушкина"), Новосибирский музыкальный театр ("Солнечный удар") и другие.

"Мы наблюдаем значительную ротацию географии участников, что подтверждает федеральный масштаб проекта. Некоторые из них, как я заметила в программе, не являются традиционными центрами балета или академического театра, и это безусловный плюс проекта", - подчеркнула заместитель директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Эдита Исаакян, отметив, что Минкультуры РФ продолжат поддерживать проект.

По ее словам, в 2025 году в рамках проведения лаборатории появилось спецнаправление - создание драматургических произведений, посвященных теме защитника Отечества. "Это ключевая задача для нас - создавать новые произведения, которые отражают всю широту, мощь и героизм наших ребят. Если некоторые из достойных произведений по итогам отбора войдут в фонд драматургии и станут сценическим материалом, это будет важным достижением для нашего проекта", - дополнила она.

Калантаров, в свою очередь, обратил внимание, что голосование академиков и зрителей для выбора победителей в различных номинациях начнется в сентябре 2025 года. Мероприятия 2025 года пройдут в Северо-Западном федеральном округе, в городах Калининград и Санкт-Петербург, и завершатся 24 ноября церемонией вручения премии, на которой будут объявлены имена лауреатов.

О проекте

"Музыкальное сердце театра" - единственная национальная премия, которая фокусирует внимание исключительно на современном музыкальном театре: музыкально-драматических спектаклях, рок-операх, мюзиклах, опереттах. Фестиваль ежегодно проводится в разных регионах России. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей России и региональных правительств.