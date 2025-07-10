Лауреатом гранд-премии "Музыкальное сердце театра" стал Алексей Рыбников

Народный артист России получил гранд-премию фестиваля за выдающиеся творческие достижения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Обладателем гранд-премии "Музыкальное сердце театра - 2025" за выдающиеся творческие достижения стал композитор, народный артист России, лауреат государственной премии РФ и премии президента РФ Алексей Рыбников. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил президент фестиваля, композитор народный артист РФ Максим Дунаевский.

"Он внес в музыкальный театр неоценимый вклад. Его произведения звучат и продолжают звучать. Он продолжает работать, несмотря на возраст, а он мой ровесник. У него свой музыкальный театр, и он является ярым пропагандистом музыкального театра, что также очень значимо. Это народный артист России Алексей Рыбников. Я считаю, что это достойная кандидатура и уверен в этом", - объявил композитор.

Дунаевский напомнил, что именно Рыбников стоял у истоков фестиваля "Музыкальное сердце театра" и был его президентом с 2006 года. Уже совсем скоро, 17 июля, Алексей Рыбников отметит свое 80-летие.

"Музыкальное сердце театра" - единственная национальная премия, которая фокусирует внимание исключительно на современном музыкальном театре: музыкально-драматических спектаклях, рок-операх, мюзиклах, опереттах. Фестиваль ежегодно проводится в разных регионах России. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей России и региональных правительств.

Рыбников - советский и российский композитор, народный артист России, лауреат государственной премии Российской Федерации и премии президента Российской Федерации. В настоящее время занимает пост художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской. Рыбников является автором музыки к культовым рок-операм "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", прославившим Ленком Марка Захарова. Композитор написал саундтреки к фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Усатый нянь", "Вам и не снилось", "Про Красную шапочку", "Приключения Буратино" и десяткам других.