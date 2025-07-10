Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду президента Белоруссии

Церемония награждения состоялась на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил народному артисту России композитору и музыканту Юрию Антонову специальную награду лидера Белоруссии "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Об этом сообщило агентство БелТА.

Церемония награждения состоялась на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Как пишет агентство, в преддверии гала-концерта на Аллее звезд Летнего амфитеатра открыли именную звезду Юрия Антонова.

Фестиваль стартовал 8 июля, в течение пяти дней будут работать тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из десятков стран, будут показаны спектакли и мюзиклы. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и одноименный детский музыкальный конкурс.

Официальная церемония закрытия пройдет вечером 13 июля.