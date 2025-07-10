В музей под Воронежем привезли коллекцию бабочек из усадьбы, где провел детство Пушкин

Посетить выставку "Бабочки Пушкинского детства" можно будет до 24 августа

ВОРОНЕЖ, 10 июля. /ТАСС/. Выставка "Бабочки Пушкинского детства" начала экспонироваться в музее-усадьбе Д. В. Веневитинова в селе Новоживотинное под Воронежем. Коллекцию представил сотрудник усадьбы Захарово-Вяземы, являющейся частью Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, сообщила пресс-служба министерства культуры Воронежской области.

"В Музее-усадьбе Д. В. Веневитинова открылась самая летняя и невероятно красивая выставка "Бабочки Пушкинского детства" из фондов Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. <…> Автор уникальной коллекции - старший научный сотрудник усадьбы Захарово-Вяземы Александр Калуцкий. Он собирал различные виды бабочек, жуков, кузнечиков, пчел и шмелей с 1973 года. На выставке можно увидеть эксклюзивную часть его наследия - голубянок и толстоголовок, капустниц и углокрыльниц, павлиноглазок и лимонниц, а также множество других необыкновенных насекомых, которых видел в усадьбе своего детства Александр Пушкин", - говорится в сообщении.

Музейные работники отмечают, что в первой половине XIX века, при жизни А. С. Пушкина и Д. В. Веневитинова, бабочка, с одной стороны, считалась символом переменчивости, но с другой - как будто обозначала душу, Психею. Мотыльки были воплощением легкости, беспечности, свободы, счастья и высоких устремлений.

Усадьба Захарово-Вяземы расположена на территории современного Одинцовского округа Московской области. Она некогда принадлежала бабушке Пушкина Марии Ганнибал, здесь прошло раннее детство поэта. Дом, где бывал маленький Пушкин, не сохранился до наших дней, но был воссоздан к его юбилею в 1999 году.

Усадьба Веневитиновых в Новоживотинном - комплекс жилых, хозяйственных и парковых построек, принадлежавших этому знаменитому дворянскому роду с XVII по начало XX века. Сегодня здесь расположен музей, посвященный одному из самых известных представителей этой фамилии - поэту Дмитрию Веневитинову (1805 - 1827). Тот по материнской линии был в дальнем родстве с Пушкиным, в последний год жизни Веневитинова они достаточно много общались, чему сохранились материальные свидетельства.

Посетить выставку "Бабочки Пушкинского детства" можно будет до 24 августа, напомнили в пресс-службе регионального Минкульта.