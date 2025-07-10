Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова впервые пройдет в Севастополе

Среди исполнителей - заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист театров "Геликон-опера" и "Новая опера" Алексей Тихомиров, выпускница Академии театра Сан Карло Анастасия Сагайдак, солист Мариинского театра Кирилл Белов, приглашенная солистка Большого театра России Юлия Шаварина, солист Большого театра Беларуси Иосиф Никитенко

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Севастополь 12 августа впервые станет площадкой проведения VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, сообщила пресс-служба фестиваля.

"12 августа в Севастопольском центре культуры и искусств состоится торжественное открытие VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Крым впервые примет фестивальную программу. Художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ Ильдар Абдразаков представит концерт с участием известных исполнителей", - говорится в сообщении.

Среди исполнителей - заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист театров "Геликон-опера" и "Новая опера" Алексей Тихомиров, выпускница Академии театра Сан Карло Анастасия Сагайдак, солист Мариинского театра Кирилл Белов, приглашенная солистка Большого театра России Юлия Шаварина, солист Большого театра Беларуси Иосиф Никитенко. Избранные вокальные сочинения русских и зарубежных композиторов прозвучат в сопровождении рояля, партия фортепиано - концертмейстер Севастопольского театра оперы и балета Евгений Сергеев.

"Севастополь открывает новую главу в истории фестиваля. Год за годом мы охватываем все новые города, стремясь познакомить публику с лучшими традициями оперного искусства. В Крыму выступят солисты ведущих российских и зарубежных театров, а в дальневосточном туре к нам присоединятся яркие таланты - выпускники нашей образовательной программы", - цитирует Абдразакова пресс-служба.

Уточняется, что фестивальный маршрут продолжится с 19 по 25 сентября на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и завершится в Южно-Сахалинске. Вместе с Абдразаковым и Тихомировым на сцену выйдут выпускники образовательной программы фестиваля: артист Молодежной оперной программы Большого театра Чингис Баиров, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и обладательница Гран-при международного конкурса имени Муслима Магомаева Екатерина Иванова.

Программа фестиваля включает также совместный проект с Мариинским театром - Ильдар Абдразаков примет участие в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Известный бас исполнит одну из главных ролей. Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением выдающегося дирижера Валерия Гергиева.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль, основанный в 2018 году, стал одним из крупнейших музыкальных форумов России. За семь сезонов география проекта охватила 25 городов страны, а его события увидели более 42 тыс. зрителей в концертных залах и многомиллионная аудитория через трансляции на телеканалах Mezzo, "Россия - Культура" и в социальных сетях. В фестивале в разное время принимали участие всемирно известные артисты, в частности Рамон Варгас, Лоуренс Браунли, Клаудио Сгура, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Дмитрий Корчак, Василиса Бержанская и другие. Среди дирижеров - Валерий Гергиев, Сперанца Скаппуччи, Александр Сладковский, Фабио Мастранджело и другие.