Лукашенко напомнил о культурном геноциде народа в годы Великой Отечественной

Президент Белоруссии призвал беречь историческую память и традиции

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" напомнил о культурном геноциде белорусского народа, который происходил в годы Великой Отечественной войны.

"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Уже стали взрослыми правнуки наших героев-победителей, но Беларусь помнит. В этот праздничный вечер я не буду говорить о страшной цене той Великой Победы. Я не буду говорить о том, сколько в той войне погибло талантливейших людей и сколько не появилось на свет. Скажу только, какой ущерб нанесли оккупанты нашему культурному наследию. Это длинный список из десятков тысяч реликвий, среди которых сакральный крест Евфросинии Полоцкой, коллекция слуцких поясов, старинные иконы и книги. В них - история белорусской земли, наша идентичность", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По словам президента, лишь малая часть этих ценностей была возвращена в Белоруссию после войны. Как отметил Лукашенко, это был настоящий культурный геноцид, стремление уничтожить наследие народа, лишить его основы. "Поэтому, уважаемые наши друзья, друзья Беларуси, берегите свою историческую память, берегите традиции. В них - ваше и наше будущее", - указал он.

Фестиваль стартовал 8 июля, в течение пяти дней будут работать тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из десятков стран, будут показаны спектакли и мюзиклы. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и одноименный детский музыкальный конкурс. Официальная церемония закрытия пройдет вечером 13 июля.