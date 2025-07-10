В Минкультуры прокомментировали ситуацию с переносом в прокате зарубежных фильмов

В министерстве отметили, что порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм не менялся

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ прокомментировало ситуацию с переносом в прокате зарубежных фильмов, отметив, что порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм никаким изменениям не подвергался, перечень подаваемых документов также остался прежним.

В министерстве напомнили, что порядок выдачи прокатного удостоверения и отказа на него утвержден приказом от 21 мая 2024 года. Согласно этому документу, максимальный срок рассмотрения заявления и приложенных документов составляет семь рабочих дней с момента их регистрации. Однако если будут обнаружены недочеты или неполнота в документах, этот срок может быть продлен на не более чем пять рабочих дней для их устранения.

"Порядок действует с 01.09.2024 года, и все вышеназванные сроки оказания государственной услуги тоже действуют с указанной даты и никаким изменениям не подвергались, перечень подаваемых документов также остался прежним", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В Минкультуры также подчеркнули, что не занимаются планированием репертуара: ответственность за выбор даты релиза, а также за своевременную подготовку и подачу документов, соответствующих требованиям для получения прокатного удостоверения, лежит на правообладателе.

Ранее издание РБК со ссылкой на два источника в киносетях и два - в компаниях-дистрибьюторах писало, что российские прокатчики иностранных фильмов стали массово сообщать о переносе запланированных премьер на три-четыре недели. О случаях подобных переносов в последние несколько дней также писал отраслевой телеграм-канал Cinemaplex. По данным источников, переносы затронули больше десятка релизов, которые должны были выйти на большой экран в июле и августе.