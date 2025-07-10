В Нижнем Новгороде открылся IX фестиваль нового российского кино "Горький fest"

Фильмом открытием стала картина Романа Артемьева "Беги"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" открылся в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС. На протяжении недели в рамках события будет показано 19 картин, среди которых выберут победителя фестиваля.

На открытии президент фестиваля Михаил Пореченков зачитал обращение от министра культуры РФ Ольги Любимовой. "От имени Министерства культуры Российской Федерации рада приветствовать вас на IX фестивале нового российского кино "Горький fest" - ярком, смелом и значимом событии, объединяющем авторов, экспертов и зрителей, неравнодушных к современному отечественному кинематографу", - говорится в обращении.

Министр также отметила, что художественное наследие картины "Броненосец. Потемкин", 100-летие которой стало поводом для темы фестиваля 2025 года, продолжает оказывать влияние на визуальную культуру и киноязык в мировом масштабе.

Любимова особенно выделила программу "Победа: вчера, сегодня…", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Эта программа - напоминание о подвиге нашего народа, значении исторической памяти и силе кино как бережного хранителя прошлого", - добавила министр.

Фестиваль открыли Пореченков и продюсер "Горький fest" Оксана Михеева. Последняя со сцены назвала событие "увертюрой" перед юбилейным 10-м сезоном фестиваля. Михеева выразила благодарность министру культуры Нижегородской области Наталье Сухановой, заместителю губернатора Нижегородской области Олегу Беркович, правительству Нижегородской области и администрации города.

В свою очередь Суханова сказала, что за последние пять лет регион пережил настоящую культурную революцию "Мы продолжаем не только поддерживать, но и масштабировать нашу культурную повестку. Кинофестиваль "Горький fest" стал родным и любимым. Мы видим, насколько развивается фестиваль, но при этом он сохраняет одну из главных задач - остается открытым и доступным. Более 40 площадок, 26 муниципалитетов-участников, более 100 тыс. посетителей", - сказала министр.

Фильмом открытием стала картина Романа Артемьева "Беги". На фестивале ее представили режиссер и исполнители главных ролей Никита Кологривый и Михаил Пореченков. Красную дорожку в этот вечер посетили член жюри, режиссер Алексей Герман Младший, актеры Денис Шведов, Евгений Сангаджиев, Екатерина Климова, композиторы Райан Оттер, Артем Васильев и другие.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.