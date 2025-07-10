В Калужской области открывается фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни"

Ожидаемое число гостей мероприятия составляет до 30 тыс. человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Традиционный духовно-просветительский фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" открывается в пятницу во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, его близлежащих окрестностях и городе Козельске Калужской области, сообщает пресс-служба проекта.

"Следуя доброй традиции, с 11 по 13 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стартует духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ожидаемое количество гостей проекта в 2025 году - до 30 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия фестиваля примут участие глава Российского книжного союза и председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, губернатор Калужской области Владислав Шапша и праправнук писателя Алексей Достоевский.

В программе мероприятия выездное заседание межфракционной рабочей группы Госдумы по реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей под руководством зампредседателя Анны Кузнецовой, публичные дискуссии на актуальные темы культуры и искусства, концерты, кинопоказы и театральные постановки, чтение текстов Достоевского известными актерами.

Также в рамках духовно-просветительского проекта будет представлена семейная икона писателя - образ Божией Матери "Всех скорбящих Радость", переданная для временной экспозиции в рамках проекта литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге.

Перед зрителями проекта выступят известные проповедники протоиерей Андрей Ткачев и протоиерей Артемий Владимиров, народные и заслуженные артисты, солисты Большого театра и Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Чтобы посетить мероприятия "Дней Достоевского" нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

О проекте

Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной Пустыни" впервые состоялся в 2022 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам организаторов, его задача - "помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности".

Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, ставшим прототипом старца Зосимы в романе писателя "Братья Карамазовы".

ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.