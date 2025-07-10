"Артистами года" в театре "Et Cetera" стали Старостин и Баландина

Награды победителям в зале Большой сцены театра вручал народный артист РСФСР художественный руководитель "Et Cetera" Александр Калягин

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина подвел итоги 32-го сезона. Ежегодную премию "Артист года" получили актеры Григорий Старостин и Наталья Баландина, передает корреспондент ТАСС.

Премия была учреждена в 2023 году - тогда путем зрительского голосования лауреат определялся всего в одной номинации, в 2024-м - уже в двух: в женской и мужской категориях. В 2025 году нововведение предшествующего сезона было сохранено.

Награды победителям в зале Большой сцены театра вручал народный артист РСФСР художественный руководитель "Et Cetera" Александр Калягин. Он отметил, что в голосовании за любимых артистов приняли участие свыше 3 тыс. зрителей.

В 2025 году были предусмотрены и две специальные премии: "Человек театра" и "Премия художественного руководителя театра". Первую получила Любовь Дмитриева, вторую - заслуженный артист России Сергей Тонгур.

В этот день Калягин также сообщил труппе театра о том, что "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" Наталии Житковой была объявлена благодарность президента России Владимира Путина. Вручение состоится в министерстве культуры РФ.

Благодарности мэра Москвы Сергея Собянина были удостоены Анастасия Кормилицына и Грант Каграманян: "за плодотворную работу в области культуры в городе Москве". Благодарность министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города получили Александра Белоглазова, Анастасия Дорожкова (Белуга) и Марина Дубкова, добавил худрук.

Итоги сезона

Одним из важных событий вечера стало оглашение итогов уходящего театрального сезона. "В этом году прекрасно поработала наша агитбригада: ежемесячно она выезжала в госпиталя Москвы, Санкт-Петербурга, Наро-Фоминска, в Сергиев Посад. И в следующем сезоне мы такую традицию обязательно продолжим. Это важно со всех точек зрения: и с человеческой, и с гражданской", - сказал Калягин, лично поблагодарив за работу более 10 артистов.

Художественный руководитель отметил, что в 32-м сезоне коллективом театра было выпущено 2 премьеры, "Закрытая комната" и "Старосветские помещики", - этот период Калягин назвать продуктивным не может. "Сейчас режиссеры экспериментируют - и только так они и актеры могут расти. Да, в этом году у нас совсем небольшой урожай самостоятельных работ, но среди них есть очень симпатичные вещи", - обратил внимание он.

Калягин также напомнил о проектах, приуроченных ко Дню Победы, и широкой географии гастролей труппы театра: Алма-Ата, Тамбов, Уральск, Озерск. "Запустили мы и режиссерскую лабораторию, которую обязательно продолжим в грядущем сезоне", - добавил народный артист.

Сейчас театр находится в поиске талантливых режиссеров. Как сказал в заключение худрук, в следующем году он очень надеется порадовать артистов и зрителей привлечением одного из лучших режиссеров страны. Его фамилию Калягин пока не раскрывает. Завершился вечер традиционным капустником.

Театральный сезон 2025/2026 будет открыт в "Et Cetera" 27 августа спектаклем заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Панкова "Мандат".