"Яндекс Афиша": в РФ цены на спектакли выросли на 15%, а на выставки - на 51%

Стендап-концерты стали единственной категорией мероприятий, стоимость которых практически не изменилась по сравнению с 2024 годом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость билетов на театральные постановки в России за первую половину 2025 года выросла на 15% до 4 988 рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период средний чек на выставки увеличился на 51% до 1 952 рублей, сообщается в исследовании билетного сервиса "Яндекс Афиша", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Стоимость спектаклей в России также продолжает расти - средний чек увеличился по сравнению с 2024 годом на 15% до 4 988 рублей, но опять же - популярность в этом сегменте также опережает рост цен. Продажи билетов в театры в деньгах у "Яндекс Афиши" увеличились на 41%", - говорится в аналитике.

Там также отмечается, что средний чек существенно вырос и на выставочные проекты - за последние полгода рост составил 51% до 1 952 рублей. В "Яндекс Афише" это объяснили, в первую очередь "ростом популярности новых масштабных форматов - мультимедийных и интерактивных".

Единственная категория мероприятий, стоимость которых практически не изменилась по сравнению с годом ранее, - стендап-концерты, где средний чек вырос всего на 5% и составил 4 239 рублей. При этом выступления комиков продолжают набирать фанатов - продажи этих мероприятий на "Яндекс Афише" выросли в полтора раза.

Среди городов по продажам билетов традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург, половину продаж в этих городах также обеспечивают концерты. Но больше всего концерты любят жители Воронежа (73% всех продаж в этом городе), Екатеринбурга (69%) и Челябинска (60%). Также в Челябинске много фанатов спектаклей - театры обеспечивают 18% продаж в этом городе. А Уфа стала одним из немногих городов России, где спорт вошел в ТОП-3 категорий (10,7% продаж).