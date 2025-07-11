Премьера документального фильма "Мозг. Традиция. Мечта" состоится в сентябре 2025 года

Картину покажут в Якутске, Санкт-Петербурге и Москве

ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Премьерные показы документального фильма "Мозг. Традиция. Мечта" состоятся в сентябре 2025 года в Якутске, Санкт-Петербурге и Москве, сообщила ТАСС режиссер картины Мила Кудряшова.

"За каждым значимым открытием стояли те, кто умел смело мечтать, но также прилагать усилия, чтобы мечта стала реальностью. Проект "Мозг. Традиция. Мечта" исследует процесс мечтания. На примере культурных традиций народов Якутии мы хотели показать значимость феномена мечты как практики, лежащей в основе мотивации, целеполагания и ценностных ориентиров человека и нации", - рассказала Кудряшова.

Одной из площадок показа в Якутске станет Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ). "На встрече с режиссером картины, документалистом Милой Кудряшовой мы обсудили вопросы сотрудничества. Летописец культурной жизни нашей республики является автором многих картин, среди которых "Мозг. Традиция. Мечта" занимает важное место. Это рассказ о людях, которые хранят и популяризируют традиции своих предков, получивших признание у себя на малой родине благодаря реализации своей мечты", - сказала ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

В съемках картины принимали участие актриса, народная целительница Валентина Романова-Чыскыырай, скульптор Тумэн Хамаганов, директор Театра оперы и балета Якутии Владислав Левочкин.

Съемки документального фильма проходили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сценарист, режиссер и продюсер из Санкт-Петербурга Мила Кудряшова является режиссером картин "Динозавры вечной мерзлоты", "Оханский слон", "Потапов@doc", "Женский голос Арктики" и других.