Бутман выступил за обмен музыкантами между Россией и США

Отдельные западные исполнители продолжают приезжать в РФ, хотя и сталкиваются с травлей, отметил руководитель Московского джазового оркестра

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Народный артист России, саксофонист и руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман заявил, что идея обмена музыкантами между Россией и США в рамках джазового оркестра остается актуальной, несмотря на политические разногласия между представителями стран. Об этом он сообщил ТАСС.

"Безусловно, обмен музыкантами необходим. У нас всегда были обмены, совместные выступления и проекты с американскими музыкантами. Мы много лет сотрудничали с Julius School of Music, с Berklee College of Music, где я учился. Но в последние годы многие связи нарушились. Из-за давления, писем, обвинений - есть люди, которые хотят изолировать нашу страну. Но у них ничего не выйдет", - ответил Бутман на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

По его словам, несмотря на снижение количества официальных визитов и совместных мероприятий, отдельные западные музыканты продолжают приезжать в Россию, хотя и сталкиваются с травлей в социальных сетях.

"Они получают негативные сообщения, давление - просто за то, что играют с нами музыку. Да, это больно. Но сегодня все равно есть смелые, искренние, преданные джазу люди, которые ничего не боятся", - подчеркнул музыкант.

Бутман также выразил уверенность в том, что именно искусство должно объединять, особенно - в условиях напряженных международных отношений. Так, собеседник агентства рассказал, что недавно на Московском джазовом фестивале выступила молодая американская вокалистка Виктория Свифт - ее приезд стал ярким примером культурного диалога.

"Мы хотим общаться. Мы играем, чтобы объединять людей. Наше дело - делать музыку лучше. Не должно оставаться сомнений: мы за мир, за честность, за человеческие ценности", - заключил артист.