В столице Чукотки мексиканский художник создаст мурал на доме

Расписывать стену Хесус Расо будет в дни фестиваля "Берингов пролив"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Художник из Мексики Хесус Расо распишет дом в Анадыре в рамках фестиваля "Берингов пролив", что именно появится на многоэтажке - выберут жители округа. Об этом ТАСС сообщили в мэрии Анадыря.

"Приезд мексиканского художника на Чукотку и его работа над созданием мурала - это подарок от Чрезвычайного и Полномочного Посла Мексики Эдуардо Вильегаса Мехиаса, который посещал Чукотку в апреле 2025 года. Расписывать стену Хесус Расо будет в дни фестиваля "Берингов пролив", а торжественное открытие мурала состоится в День города - в августе", - рассказали в мэрии Анадыря.

Там добавили, что в настоящий момент идет онлайн-голосование по выбору изображения мурала среди жителей округа. В нем на данный момент приняли участие около 600 человек.